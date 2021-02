Serie A, la Lazio cade a Bologna: al Dall’Ara decidono Mbaye e Sansone

Nel secondo anticipo del 23esimo turno di Serie A, il Bologna batte 2-0 la Lazio di Simone Inzaghi: per i biancocelesti secondo ko in trasferta di fila

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo il ko a San Siro contro l'Inter, i biancocelesti cadono a Bologna per mano dei felsinei dell'ex Sinisa Mihajlovic. Nel primo tempo è Mbaye a sbloccare il risultato dopo il calcio di rigore fallito da Ciro Immobile. A chiudere i conti ci ha pensato Nicola Sansone con il secondo gol nelle ultime tre gare.