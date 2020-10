Inzaghi: “Inter corazzata, noi in emergenza ma ce la giocheremo come un anno fa”

Dopo il pareggio con l’Inter, Simone Inzaghi ha detto la sua ai microfoni di Skysport. Ecco le parole dell’allenatore della Lazio: «Credo che i ragazzi abbiano fatto una grande partita, nonostante l’emergenza, prova di carattere. Parolo difensore centrale contro una corazzata come l’Inter. Con un pizzico di fortuna in più potevamo fare di più. Dopo la gara persa con l’Atalanta, credo che faremo la sua stagione e che la Lazio farà divertire. Non c’è differenza tra Lazio e Inter? Non sta a me dirlo. L’anno scorso ce la siamo giocata. Sappiamo che squadra è e che mercato ha fatto ma vogliamo stare al pari delle altre. In questo momento abbiamo problemi di inserimento e ho finito con Parolo nei centrali. Vedo l’Inter e vedo Kolarov e D’Ambrosio in panchina, in questo momento io ho emergenza, è stata la prova di carattere e orgoglio di cui avevamo bisogno».

(Fonte: skysport)