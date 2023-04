Fiorentina, Italiano: “Abbiamo regalato il sogno finale a tutta Firenze”

«Non è una questione personale di Italiano ma di tutta la società e della squadra in questa annata incredibile e siamo alla cinquantesima partita stagionale, stiamo continuando a spingere e mollato niente. Abbiamo fatto una partita attenta e matura, un traguardo fantastico ed è un regalo a questa gente che ci ha spinto dall'inizio alla fine. Il Franchi quando è in queste condizioni dà una mano grandiosa. Siamo contenti di aver regalato questo sogno a tutta Firenze», ha detto l'allenatore.

«Mini frenata in campionato? Qualcosina toglie sotto tutti gli aspetti quando ci sono tante gare da giocare, noi siamo alla cinquantesima partita e c'è chi ha giocato solo 33 partite. Si creano tante partite e diciotto in più sono tante, abbiamo perso qualcosina in campionato. Se rimettiamo l'attenzione sul campionato ancora qualche punto possiamo farlo e salire ancora in classifica», ha concluso.