Commisso: “Fiorentina, grande lavoro di tutti. Noi non faremo mai come la Juve”

Le parole del presidente viola dopo la conquista della finale di Coppa Italia da parte dei ragazzi di Italiano

«Sono arrivato dall'America per stare vicino ai ragazzi e loro ci hanno regalato una bella partita». Dopo la conquista della finale di Coppa Italia, Commisso, presidente della Fiorentina, si è presentato ai microfoni di Mediaset per commentare lo zero a zero con la Cremonese e il traguardo conquistato dai suoi ragazzi.

«Una finale e poi forse l'altra di Supercoppa? Si prende una partita alla volta, io faccio così. Adesso andremo a Roma, siamo molto contenti della grande partita di questa sera. I tifosi sono stati spettacolari e quindi ringrazio tutti. Il mister, lo staff e i miei ragazzi, sono molto felice. Soddisfazione per la prima finale? Io non faccio niente, io porto solo i soldi dall'America, il lavoro lo fanno gli altri e per questo ringrazio tutti. Dai dirigenti allo staff tecnico. Pure mia moglie è contenta. Pensiamo una gara alla volta. Una parola per Italiano? È stato bravissimo, è la prima finale per entrambi. Sta facendo un grande lavoro».

«Qual è il mio grande sogno? La situazione con i ricavi è difficile per noi. Non possiamo sempre prendere giocatori perché altrimenti finiamo come la Juventus, che aveva quattrocento mln di ricavi. La Juve ha avuto problemi comprando Ronaldo. E da lì si è arrivati dove siamo oggi. Questo non può succedere mai alla Fiorentina, è una promessa. Qui c'è stato un fallimento anni fa e non succederà più. Ognuno ha i suoi sogni e io ho i miei. Non li dico, vediamo dove si arriva».

(Fonte: Mediaset)