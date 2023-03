Jacobelli: “Juventus? Allegri crede fortemente alla possibilità Champions”

"E' una possibilità Pogba. E' un giocatore che rientra dopo tanto tempo, ma di certo c'è che ha dato una scossa alla Juventus il suo rientro. Non è un caso che gli ultimi 20' del derby siano stati decisivi con l'ingresso suo ma anche di altri calciatori. Per la Roma è uno dei molti spareggi Champions che avremo fino alla fine. E' evidente che questa Juventus faccia riferimento alla tabella Allegri. Quando dopo il derby dice che la quota 73 è quella Champions, indipendentemente dalla penalità, è chiaro che creda fortemente in questa possibilità e dà un messaggio chiaro alla squadra. Per me è una missione possibile. Ci sono miglioramenti evidenti nel gioco, mano a mano che sta recuperando uomini si vede un miglioramento".