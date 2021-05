Jolanda De Rienzo si sfoga: “Incredibile come gli hater juventini si uniscano per…”

Un commento su Fiorentina-Napoli, e sulla vittoria degli azzurri senza aiuti arbitrali, le è costato una valanga di insulti sui social da parte dei tifosi della Juventus

Ma Jolanda De Rienzo, presentatrice sportiva, reagisce e va all'attacco: "Incredibile come gli haters juventini si chiamino a raccolta per offendere sui social! Io esprimo la mia opinione senza farmi intimidire. Come ieri non ho commentato (in pochi caratteri del tweet) gli episodi di Calvarese anche oggi ho preferito parlare di squadre! Vergognatevi!".