Juric: “Scudetto? La Juve non è dominante come gli anni passati. Inter tra le forti”

Juric, l’allenatore del Verona, ha parlato della lotta scudetto dopo il pareggio contro il Milan. Queste le sue parole:

-Ha detto che la Juve non è tra le favorite del campionato o è stato un lapsus?

Penso che la Juve non vincerà con la stessa facilità con cui l’ha fatto gli anni passati. Mettiamola così. Per me sono forti Milan, Inter e Roma. Poi il Napoli. Anche la Juve ma non la vedo dominante come gli anni passati. Il Milan è fantastico come giocatori, hanno gamba e forza. Anche la Roma quando l’affronti in mezzo sono bravi. Non sarà una passeggiata per la Juve, sarà un campionato molto interessante rispetto agli anni passati.

(Fonte: Skysport)