"Sta decisamente meglio, l'ho visto più sereno in settimana, ha lavorato bene, quindi oggi farà sicuramente una grande partita".

"Obiettivo di gol? No, sta crescendo fisicamente, è migliorato, sta meglio ed è per questo che fa prestazioni diverse rispetto a quello che era due mesi fa".

McKennie come sta?

"Si è allenato, ha fatto quello che ha potuto, oggi si mette a disposizione. Comunque non siamo in emergenza, Miretti ha fatto una bella partita a Napoli, abbiamo Nicolussi in panchina, abbiamo Nonge, qualche soluzione se ci sarà bisogno la troveremo".