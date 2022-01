Juve, Allegri: “Morata non si muove, per prendere lui devi prendere…”

L'allenatore della Juventus ha parlato delle voci di mercato che riguardano lo spagnolo e che avevano accostato anche Icardi ai bianconeri

«Si è parlato di lui in chiave mercato? Così chiariamo anche questa: Morata non parte. Innanzitutto l'anno scorso ha fatto 21 gol e ne ha segnati finora 7, senza rigori o punizioni. È un giocatore di rendimento. Il problema di Alvaro qual è? Siccome nel calcio vengono affibbiate delle etichette, lui è un giocatore che per i numeri che ha è veramente importante. Ma è visto come quello che gli manca sempre qualcosa, ma non è assolutamente così. Io sono molto contento di lui. Ci ho parlato e gli ho detto 'da qui non ti muovi' indipendentemente dalle voci vero o false che siano. Non mi interessa. Andare a migliorare Morata significa andare a prendere uno dei 4-5 centravanti che ci sono e non ti danno. Quindi Alvaro rimane, chiuso ogni discorso. Con grande entusiasmo, è un grande giocatore, deve stare sereno e tranquillo».