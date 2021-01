Juve, Paratici: “Altalena di emozioni con Inter e Napoli. Certe parole…”

«Abbiamo vissuto un’altalena di emozioni, perdendo a Milano e poi vincendo il diciottesimo titolo di questi anni, che è stata una grande soddisfazione. Giochiamo ogni tre giorni, cerchiamo di giocare al meglio anche se in alcune situazioni non ci siamo riusciti, come contro l’Inter». Così Paratici ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Bologna è tornato sulla sconfitta contro i nerazzurri. «Le parole di Chiellini e Ronaldo come stimolo? Sono un gruppo di giocatori che hanno dato molto alla Juve e vanno ringraziati per quanto fatto. Quando parlano non lo fanno a caso».

(Fonte: juvenews.eu)