Juve, Bremer: “Quarto posto? Possiamo riuscirci, lo stiamo dimostrando”

Ha segnato il gol del tre a due e ha ribaltato la partita a favore della Juventus contro la sua ex squadra, il Toro. Alla fine Glaison Bremer ha parlato ai microfoni di DAZN di quel gol e della vittoria bianconera:

«Mai vinto in rimonta? Abbiamo fatto una buona partita pur avendo iniziato male, abbiamo rimontato e quello che conta la vittoria, soprattutto in un derby che è una gara speciale. Responsabilità sui due gol presi? Secondo me sul secondo gol potevo fare meglio. Sanabria ha fatto un bel gol ma abbiamo vinto 4a 2 ed è quello che conta», ha sottolineato.