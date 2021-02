UFFICIALE – Semestrale Juve: rosso di 113,7 mln, ricavi giù di 64 mln. “Possibili cessioni”

Un rosso da 113,7 milioni di euro, metà del quale dovuto alla pandemia. Nemmeno la Juventus è immune alla crisi economica

"Nel corso del primo semestre dell'esercizio 2020/2021, il protrarsi della pandemia ha generato un rilevante impatto negativo sui ricavi (principalmente da gare e da prodotti), quantificabile indicativamente in circa 50 milioni di euro - si legge - l'impatto sui costi non è viceversa risultato significativo, in quanto i risparmi correlati alla mancata disputa di gare sono stati in parte compensati da costi correlati alla pandemia (in primis, per la sicurezza sanitaria e i dispositivi di protezione)".