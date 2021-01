Juve, situazione covid19: tamponi per Alex Sandro e Cuadrado. De Ligt salta l’Inter

La Juventus è alle prese con il covid19. Sono risultati positivi il 4 gennaio Alex Sandro, il 5 gennaio Cuadrado e l’8 gennaio De Ligt. TuttoSport parla dei tempi di recupero dei tre giocatori rispetto alla partita contro l’Inter di domenica. Non ci sono certezze su chi ci sarà nella sfida contro i nerazzurri, almeno per il momento. Perché dal coronavirus non tutti guariscono allo stesso modo. Perché non tutti hanno gli stessi sintomi. Tra i tre l’ex Porto è quello non asintomatico. “Un nuovo tampone per il brasiliano è in programma tra domani e venerdì, ma solo nel caso in cui il terzino non abbia accusato sintomi nei tre giorni precedenti (quindi a partire da ieri); venerdì test potenziale per Cuadrado, mentre De Ligt dovrà aspettare il 18“. Contro l’Inter non ci sarà sicuro Dybala per la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Verranno invece valutati Chiesa e McKennie. Al momento non è certo il loro recupero, da quanto scrive il giornale torinese.

(Fonte: TS)