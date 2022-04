Juve, Cristante-Zaniolo per Allegri. Ma si pensa anche a Raspadori-Frattesi

La società bianconera pensa ad un futuro Made in Italy e avrebbe puntato anche il centrocampista del Sassuolo che piace all'Inter

Il quotidiano La Stampa parla questa mattina del mercato della Juventus e spiega ai suoi lettori che i bianconeri pensano ad un futuro made in Italy. Per questo Allegri avrebbe puntato nel Sassuolo due giocatori che sono stati accostati anche all'Inter: Raspadori e Frattesi .

"Due obiettivi sensibili, ma non gli unici di un mercato ce guarda molto ai giocatori italiani", si legge nell'articolo del quotidiano torinese. Che spiega come oltre a Jorginho ed Emerson Palmieri (pure lui in passato accostato ai nerazzurri) la Juve starebbe provando ad imbastire un doppio affare con la Roma che porterebbe a Torino la coppia Zaniolo-Cristante.