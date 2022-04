Frattesi? Spunta il piano B da 15 mln: “L’Inter lo monitora con grande attenzione”

L’ingresso sulla scena della Juventus su Frattesi ha costretto l’Inter a individuare un piano B: ecco il nome

"L’ingresso sulla scena della Juventus su Frattesi ha costretto l’Inter a individuare un piano B, anche perché con il Sassuolo Marotta e Ausilio hanno in ballo pure Scamacca e il club neroverde potrebbe anche essere più propenso a “spalmare” i suoi gioielli tra le big alleate piuttosto che concentrarsi su un unico interlocutore a discapito degli altri (in coda c’è pure il Milan che è in pressing su Berardi).