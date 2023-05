Juventus, giornata da incubo: dopo la penalizzazione il crollo a Empoli. Finisce 4-1

Pochi minuti dopo la sentenza di penalizzazione di 10 punti in classifica in merito all'indagine plusvalenze, la Juventus scende in campo a Empoli. E il risultato finale completa la giornata da incubo bianconera.

Al Castellani, infatti, finisce 4-1 per la squadra di Zanetti. Che non sia serata per gli uomini di Massimiliano Allegri lo si capisce già nei primi minuti, dato che nel giro di 20' prima Caputo e poi Luperto portano gli azzurri sul 2-0. La reazione della Juventus è piuttosto sterile e, anzi, in apertura di ripresa è ancora Caputo ad arrotondare il punteggio e a portare sul 3-0 i padroni di casa.