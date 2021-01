Juve, con il Genoa Pirlo fa turn over: gioca Morata. Ronaldo aspetta l’Inter

Anche la Juventus questa sera gioca in Coppa Italia. La prossima rivale in campionato dell’Inter affronterà agli ottavi il Genoa. Pirlo farà turn over in vista della gara contro i nerazzurri. Nella gara di stasera di Tim Cup tocca a Morata e Kulusevski in attacco. Non sono mai partiti insieme da titolari dal primo minuto. Invece Ronaldo aspetta l’Inter.

L’allenatore bianconero rilancerà Bernardeschi e Portanova, con Arthur e Rabiot favoriti al centro. In difesa, davanti a Buffon, tornerà a giocare Chiellini e con lui ci saranno Demiral e Frabotta insieme a Dragusin per far rifiatare Danilo e Bonucci.

(Fonte: Corriere dello Sport)