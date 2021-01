Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato così di Inter-Juventus:

“Fondamentale per Pirlo e Conte, se la Juve vincesse, recupererebbe 8 punti in 3 partite all’Inter, si aprirebbero i processi, è fondamentale anche per Conte”.