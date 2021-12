Sky – Juve, Scamacca: trattativa non iniziata, Sassuolo chiaro. Icardi…

La società bianconera pare intenzionata a rinforzare l'attacco ma al momento non è iniziata una vera e propria trattativa per i due giocatori che le vengono accostati

Scamacca interessa alla Juventus, non sono arrivate però offerte ufficiali al Sassuolo. Già quando giocava al Genoa i bianconeri avevano provato a prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma i neroverdi non avevano aperto a questa formula. Anche nella sessione di mercato in arrivo, il club emiliano non ha intenzione di cedere un altro pezzo pregiato dopo aver salutato Boga. Resta quindi un nome interessante per la società juventina, ma non è in piedi una vera e propria trattativa per il calciatore che piace anche all'Inter. Secondo Skysport, a gennaio il Sassuolo non vuole cedere né lui, né Berardi, né Raspadori, altro obiettivo nerazzurro.