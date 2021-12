In Francia – Icardi, Juve la sua meta? Un ostacolo il suo rapporto con Wanda

Il giocatore argentino non ha avuto il rendimento atteso al club francese e dato che al PSG serve fare cassa potrebbe essere tra i partenti

In Italia e in Francia rimbalzano voci che parlano del possibile approdo alla Juve di Mauro Icardi. Il PSG deve cedere e il giocatore ex Inter è stato inserito tra gli uomini in partenza. Nella squadra parigina l'attaccante argentino non ha mai trovato continuità e al momento non sembra al top della condizione.