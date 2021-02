Pirlo: “L’Inter è una squadra organizzata, la conosciamo bene. Saremo attenti a…”

«Dovremo giocare da Juve, come stiamo facendo nelle ultime partite. Quello di domani è il secondo round di una grande sfida, la finale è un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi: sarà una partita dura e difficile, una battaglia ma siamo pronti per fare del nostro meglio». Andrea Pirlo, alla vigilia della partita contro l’Inter valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è pronto alla battaglia e avvisa i suoi e i nerazzurri: «Partiremo con l’atteggiamento di non essere in vantaggio: la consideriamo come una Finale, e la giocheremo da squadra aggressiva che sa quello che vuole. Dobbiamo essere belli concentrati. L’obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare. Il gruppo sta bene, stiamo valutando. Domani tornerà in porta Buffon e Kulusevski partirà dal primo minuto».

Il tecnico bianconero ha parlato dello stato di forma della sua squadra: «Stiamo molto bene, stiamo recuperando, a parte qualche acciacco che valutiamo di momento in momento. Naturalmente c’è un po’ di stanchezza fisica e mentale, ma sapevamo che sarebbe stato così. Siamo in mezzo a partite importanti e ravvicinate, sappiamo di dover stringerci per recuperare e dare il meglio. Non c’è una sola chiave per il miglioramento. Giochiamo da squadra, siamo compatti e lavoriamo l’uno per l’altro. Quando non si prende gol il merito è di tutta la squadra».

Le parole di Pirlo sull’Inter

«L’Inter è una squadra molto organizzata, la conosciamo bene. Conosciamo molto bene l’allenatore e hanno giocatori molto forti. Hanno recuperato sia Lukaku che Hakimi che sono due giocatori fondamentali per il loro sviluppo di gioco quindi hanno caratteristiche che conosciamo e dovremo stare molto attenti soprattutto a questo», ha spiegato l’allenatore bianconero.

(Fonte: SS24-JTV)