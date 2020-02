Alla vigilia di Lione-Juventus, Maurizio Sarri si è anche soffermato su quanto potrebbe accadere nel prossimo turno di Serie A. Queste le parole a Sky Sport: “Attendiamo comunicazioni per Juve-Inter, ma se si deciderà per le porte chiuse il provvedimento dovrà riguardare tutta la Serie A. Si tratta di un problema europeo, solo che in Italia sono stati fatti più tamponi. Ritengo che i nostri tifosi abbiano tutto il diritto di essere a Lione”.