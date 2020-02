VIDEO / Spadafora: “Juve-Inter in chiaro? Decidono le Leghe. Non abbiamo imposto di…”

Il Ministro delle politiche giovani e dello Sport Vincenzo Spadafora, all’arrivo al Coni per partecipare al Consiglio Nazionale, è intervenuto in merito al big match di Torino. “Juve-Inter in chiaro? Sono decisioni che devono prendere le leghe. Io non entro in scelte che possono essere autonome del mondo dello sport e del mondo del calcio in particolare. Noi quello che abbiamo disposto è per la salvaguardia della salute. So che alcune società ci hanno detto che farlo a porte chiuse crea dei danni. Noi non abbiamo imposto di farlo a porte chiuse, se nell’ambito dell’autonomia delle varie federazioni possono rimandare, d’altra parte il calendario non lo ha fatto il Ministero dello Sport e nemmeno ha deciso quand’è che cominciava il campionato. A nessuno è stato chiesto di disputare obbligatoriamente a porte chiuse“