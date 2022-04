Juve-Inter, Allegri recupera Alex Sandro: indicazioni sulla formazione probabile

La squadra bianconera affronterà i nerazzurri domenica e l'allenatore ha recuperato il brasiliano e anche Zakaria

Alex Sandro torna a disposizione di Allegri. L'infermeria della Juve si sta svuotando e il tecnico potrà contare su una rosa al completo per il finale di stagione che comprende la partita con l'Inter. Ieri il terzino brasiliano è tornato a lavorare in gruppo per l’intero allenamento e quindi è pronto a tornare tra i convocati. Difficile giochi da titolare ma non impossibile visti i due infortuni ravvicinati. Dipenderà dalle condizioni di Danilo e con lui titolare a destra a sinistra da terzino giocherebbe De Sciglio, con Alex Sandro a sinistra invece l'italiano andrebbe a destra.