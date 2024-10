Un autogol di Gila condanna la Lazio alla sconfitta contro la Juve per uno a zero. La squadra di Baroni in dieci uomini del 22esimo per l’espulsione di Romagnoli ha incassato la rete per un errore del proprio giocatore all'86esimo. Il rosso al calciatore biancoceleste era arrivato al 22esimo del primo tempo per un intervento al limite dell'area su Kalulu. L'arbitro viene richiamato dal VAR e assegna punizione alla squadra di Motta. La batte Vlahovic ma la palla va sulla traversa. Al 43esimo una palla sul fondo di Gatti e poi la fine del primo tempo.