«Dire noi dirigenti che è solo un errore e basta per venirne fuori? L'arbitro non c'entra nulla. Ma la sala VAR cosa valuta in quei minuti. Se valutano il fallo di Taveres come rigore contro perché Douglias dà un pugno e non viene sanzionato. Noi avremo la forza per rialzarci ma queste situazioni Rocchi le deve rimettere a posto non per la Lazio ma per l'intero movimento del calcio. Questi che stanno al VAR non sono in grado di fare questo lavoro e vanno fermati. Se chiamano l'arbitro per Romagnoli devono richiamare anche loro. Questi signori al VAR si prendano due mesi di riposo. Per il calcio, la Lazio si rialzerà», ha detto ancora il dirigente.