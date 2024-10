L'Inter vorrebbe prenotare il centrale per prenderlo a parametro zero in estate, la Juve lo vuole per sostituire l'infortunato Bremer

"Juve e Inter non hanno smesso di scandagliare il mercato alla ricerca di un difensore e il duello di mercato potrebbe rinnovarsi per un altro giocatore a scadenza di contratto, Jonathan Tah, baluardo del Bayer Leverkusen. Anche in questo caso i bianconeri dovrebbero giocare sul tempo per battere la concorrenza nerazzurra, visto che per loro il centralone tedesco di origini ivoriane è un’idea per il mercato estivo. Beppe Marotta è specializzato in parametri zero e punta ad accaparrarsi il giocatore senza costi aggiuntivi all’ingaggio. Alla Juventus invece il discorso è diverso, perché il brutto infortunio di Bremer (out per tutta la stagione dopo la rottura del crociato) costringerà il club a tornare sul mercato già a gennaio", scrive La Gazzetta dello Sport.