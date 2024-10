Il calciatore della Juventus ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la vittoria contro la Lazio per uno a zero

L'incursione di Kalulu ha portato all'espulsione di Romagnolie il giocatore della Juventus ha parlato della vittoria per uno a zero contro la Lazio. «Difficoltà avute? Sull'azione immaginavo già come tirare, ma Romagnoli mi ha preso bene. Anche 10 contro 11 sono molto organizzati ed è stato difficile trovare le imbucate. A livello tecnico possiamo fare meglio. Loro sono difficili da scardinare. C'era un momento in cui abbiamo preparato la partita a livello tattico e quindi avevamo provato i movimenti in caso ci venissero a due contro», ha spiegato sulla partita ai microfoni di Skysport.