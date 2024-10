Clamorosa svista di Sacchi e del VAR di Juventus -Lazio. Perché all'83', sul punteggio di 0-0 e con i biancocelesti già in dieci per il rosso diretto a Romagnoli al 24', Douglas Luiz rifila un pugno a palla lontana a Patric che resta a terra dolorante.

L'arbitro non ravvisa niente e nemmeno il VAR interviene per sanzionare il centrocampista brasiliano che, in caso di espulsione, avrebbe saltato Inter-Juventus per squalifica.