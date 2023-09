Serie A, Juve-Lecce: 1-0. Un gol di Milik vale i tre punti per i bianconeri

Un gol di Milik e la Juve batte il Lecce a Torino e si porta nuovamente a meno due dall'Inter prima in classifica. La squadra di Allegri è riuscita a passare in vantaggio al 57esimo. Da un cross in area di Mckennye e una sponda di testa di Rabiot è arrivato l'anticipo sul portiere dell'attaccante bianconero che ha regalato così i tre punti alla formazione juventina che non ha brillato ma è riuscita ad ottenere il massimo risultato.