-Juve ha più qualità nei 30 m?

Sicuramente quando una squadra si mette dietro non è facile per nessuno. Abbiamo la qualità per farlo. La strada è giusta, dobbiamo cambiare ritmo e fare più la profondità anche nei momenti in cui è difficile. Ci sono tanti modi da poter arrivare in area, abbiamo le caratteristiche giuste.

-Anche con la Roma ci sono state delle difficoltà. Cosa si evince dai confronti con le big?

Possiamo fare meglio, abbiamo trovato squadre forti che sanno giocare e hanno buoni giocatori. Del risultato non possiamo essere contenti, entriamo sempre per vincere e oggi non siamo riusciti ma la prestazione è giusta e dobbiamo continuare così. Abbiamo costretto il Napoli a stare dietro. Ma dobbiamo migliorare.

-Kalulu e McKennie?

McKennie sa leggere gli spazi da occupare nel momento in cui deve farlo. Sa come arrivare in area avversaria, aiuta in fase difensiva, è un giocatore che sta bene e si sta allenando bene. Abbiamo giocatori forti che devono dimostrare tutto il loro potenziale a beneficio della squadra.

(Fonte: DAZN)