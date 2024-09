«Davvero un peccato non aver vinto questa partita. Abbiamo dominato, ma conta fare gol e se non fai gol è difficile. Complimenti comunque alla squadra, siamo sulla strada giusta. Perché queste difficoltà nel segnare? Sappiamo che è giusto il percorso e stiamo iniziando ora, è difficile trovare subito gol. Facciamo possesso palla ma non riusciamo a segnare. Dobbiamo ascoltare il mister per capire cosa serve a sbloccare le partite». Così Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN alla fine della partita contro il Napoli. Con lui c'era anche Weston McKennie che ha parlato delle difficoltà per gli attaccanti.