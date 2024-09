Balzaretti: “Chi tra Juve e Napoli sarà l’anti-Inter? Entrambe. Conte…”

"Juve o Napoli saranno l'anti Inter? Per le scelte estive e per l'ambizione dei due club direi di sì", ha detto Balzaretti

"Juve o Napoli saranno l'anti Inter? Per le scelte estive e per l'ambizione dei due club direi di sì, la storia della Juve impone di vincere sempre. Il Napoli ha preso l'allenatore che forse più di tutti, quando arriva in un club, lo stravolge e impatta, cambia la storia e i destini. L'ambizione fa dire che tutte e due hanno già alzato la mano per essere l'anti-Inter"