GdS – Juve-Napoli: Conte a Torino per una ‘prima volta’. Quelle con l’Inter…

Domani a Torino arriva Antonio Conte con il suo Napoli. Una prima volta per l'allenatore che però non è proprio la prima. Perché il tecnico è stato a Torino tre volte da tecnico dell'Inter ma non c'era pubblico a causa dell'emergenza Covid. Quindi ora - sottolinea La Gazzetta dello Sport- cercherà di portare via dallo Stadium i tre punti e pure l'applauso dei tifosi della Juve. La squadra per la quale è stato capitano e giocatore leader per tanti anni.