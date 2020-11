Juve-Napoli, la società di De La farà ricorso: “Ombre inaccettabili su nostra condotta”

Il Napoli replica alla sentenza della Corte sportiva d’appello che ha confermato il tre a zero a tavolino nella gara con la Juve e meno un punto agli azzurri. Nella sentenza si legge che la società di De Laurentiis merita di essere sanzionata perché non era impossibilitata oggettivamente a disputare la partita. E avrebbe invece indirizzato “in modo volontario e preordinato” la propria condotta nei giorni antecedenti alla gara ‘nel senso di non disputarla’.

Insomma non solo la partita si poteva disputare ma il Napoli ci avrebbe messo del suo per non giocarla. Il club partenopeo ha preso posizione in una nota nella quale si annuncia ricorso: