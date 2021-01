Non ci sono più dubbi, Milan-Juve stasera si gioca. Dopo le positività al covid19 riscontrate in Alex Sandro e Cuadrado, i bianconeri sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tampone. Si temeva, nelle scorse ore, un eventuale intervento dell’ASL per fermare la squadra di Pirlo qualora ci fossero stati altri positivi in gruppo. Ma non ci sono altri positivi e questa mattina il club bianconero è partito per raggiungere Milano.

(Fonte: gazzetta.it)