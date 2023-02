Juve, Perin: “Battute Lazio e Inter, dimostrato di potercela giocare. La Coppa…”

«Coppa Italia obiettivo primario? Con questa maglia qua ogni competizione lo è. tiriamo fuori il massimo da ogni gara. Ci sono periodi un po' più complicati e periodi in cui riusciamo a fare prestazioni come quella di stasera. E quando siamo dal punto di vista caratteriale quelli di stasera siamo difficili da battere. L'abbiamo dimostrato nelle otto gare in cui abbiamo vinto consecutivamente e a porte inviolate, abbiamo vinto contro la Lazio, contro l'Inter, squadre molto forti e abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Siamo la Juve e così deve essere. Quando siamo un po' sotto dal punto di vista dell'energia e dell'atteggiamento facciamo fatica. Non possiamo essere quelli della gara contro il Monza».