Juve, Pirlo: “McKennie, Dybala e Arthur non convocati: vedremo quando torneranno”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa dopo la festa a casa di McKennie con Dybala e Arthur

"Prendo la parola io, parlo adesso della cosa dell'altra sera e pensiamo poi solo alla partita. I tre giocatori non sono convocati per domani, riprenderanno a lavorare con il tempo e vedremo quando: da adesso in poi, parliamo solo della partita e basta con questo discorso".