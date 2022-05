Juve, allenamento prima della partenza per Roma. Pellegrini e Locatelli ok

I due giocatori, è confermato, sono tornati in gruppo e sono a disposizione per la finale di Coppa Italia contro l'Inter

In attesa della partenza per Roma, la Juventus si è allenata alla Continassa. Dalla seduta di rifinitura arrivano conferme sulla presenza di Pellegrini e Locatelli, i due stanno bene e faranno parte del gruppo convocato da Allegri. La squadra bianconera parlerà in conferenza stampa dall'Olimpico alle 19:30, con il tecnico anche un giocatore (come nel caso dell'Inter).