Sky – Juve, Icardi non può arrivare in prestito. I soldi di una cessione su Scamacca?

Il noto canale satellitare ha fatto il punto sul possibile ritorno in Italia dell'argentino: per il momento l'opzione prestito non convince il PSG

Eva A. Provenzano

Il calciomercato della Juventus ruota attorno all'attacco. In entrata e in uscita. La richiesta che è arrivata dal Barcellona per Morata poteva cambiare le pedine in avanti del club. Ma ieri- secondo Skysport - in un incontro tra la dirigenza e Allegri è stata ribadita la fiducia che i vertici bianconeri hanno nello spagnolo che quindi pare destinato a rimanere a Torino.

La Juve non avrebbe trovato un suo sostituto. A gennaio avrebbe voluto prendere un attaccante in prestito per i prossimi sei mesi e non impegnarsi con un contratto più lungo. Ma i giocatori seguiti come Icardi e Milik non arriveranno con questo tipo di formula. Il secondo dovrebbe essere riscattato dal Marsiglia e poi la squadra francese dovrebbe girarlo alla Juve. L'argentino nel PSG non è un titolare fisso ma potrebbe tornare utile tra gli attaccati di

Pochettino; il club parigino comunque non lo cederebbe in prestito. Se la Juve dovesse concludere qualche operazione in uscita potrebbe decidere di utilizzare quei soldi per investire sull'attaccante per il futuro e bloccarlo già oggi. Il giocatore che piace è Scamacca, attaccante del Sassuolo (pure in orbita Inter).

(Fonte: SS4)