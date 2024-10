daznA proposito degli altri grandi club si legge invece: "Le altre grandi? Faticano a trattenere o a rilanciare i talenti passati dal proprio vivaio anche ai massimi livelli. Gli obiettivi sono gli stessi anche per le altre squadre, sia che abbiano l’Under 23 in serie C come l’Atalanta - ma uno zoccolo duro del vivaio non manca mai, vedi Carnesecchi e Ruggeri in attesa del rientro di Scalvini - e il Milan - fermo ai grandi Gabbia e Calabria -, sia che questo passo non lo abbiano ancora compiuto: guardando al vertice della classifica, da anni nell’Inter la rappresentanza del vivaio è limitata al solo Dimarco, per il Napoli con Insigne è finita l’era di un vivaio ormai da troppo tempo in grande difficoltà".