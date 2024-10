Così scrive Tuttosport: "Non solo due punti. Contro il Cagliari la Juventus potrebbe aver perso anche Teun Koopmeiners. Solo per un po', per fortuna, contrariamente ai punti ormai sfumati. E forse sfumati anche perché Thiago Motta l'olandese lo ha perso già per il secondo tempo della sfida con i rossoblù, costretto a sostituirlo all'intervallo per il riacutizzarsi del dolore dovuto a un colpo al costato preso mercoledì a Lipsia in Champions. Colpo che pareva soltanto tale e che invece potrebbe aver fatto danni. Koopmeiners ieri si è presentato a Zeist nel ritiro dell'Olanda, salvo ripartire subito per Torino.