Juventus, intervento chirurgico per Bremer: “Questo è il primissimo passo”

"Questo è il primissimo passo verso il rientro! Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l'affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di fantastico": così il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha ringraziato tifosi e addetti ai lavori per l'abbraccio che ha ricevuto in questi giorni complicati per il grave infortunio subito.