Juve, Allegri: “Peggior primo tempo dell’anno. Dobbiamo fare punti per salvarsi”

"Il primo tempo è stata una partita bruttissima, il peggior primo tempo della stagione. Il primo gol l'abbiamo preso su un fallo laterale con una facilità assoluta. Non dobbiamo avere alibi o scuse, dobbiamo pensare al campo, al resto ci penserà la società. Abbiamo fatto 38 punti ma la realtà è che ne abbiamo 23. Vediamo se riusciamo ad esserne consapevoli, bisogna fare tanti punti per salvarsi e su questo bisogna lavorare".

"Col Napoli dopo il 2-1 abbiamo staccato la spina, con l'Atalanta abbiamo avuto una reazione nervosa ma il primo tempo di oggi è stato brutto. Abbiamo la possibilità di rialzarsi con la Lazio giovedì ma non sarà facile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutti, nel secondo abbiamo cercato di rimediare, abbiamo finito bene ma non siamo riusciti a recuperare il match. Lazio? E' una squadra forte, dobbiamo essere responsabili e lavorare 3-4 giorni per preparare il match. Tutti lavorano alla stessa maniera? Sì, prendiamo troppi gol con troppa facilità"