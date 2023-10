Juventus, Allegri: “Vlahovic e Chiesa out col Torino, ma non cambiamo modulo”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino in programma nel prossimo turno di campionato. Dall'infermeria non giungono però buone nuove per l'allenatore bianconero: "Vlahovic e Chiesa non ci sono, però la squadra sta bene. Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione. Vlahovic ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione. Chiesa ha questo fastidio, era un po' preoccupato perché viene da questo infortunio al ginocchio. La risonanza ha dato esito negativo.