Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Bremer, lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra per Nico

Non arrivano buone notizie per la Juventus: sono arrivati infatti gli esiti degli esami ai quali si sono sottoposti Gleison Bremer e Nico Gonzalez. I due si sono infortunati nel corso del primo tempo della partita contro il Lipsia.

Ecco la nota ufficiale della Juventus che conferma la lesione del crociato per il difensore ex Torino. Per lui si prevede uno stop lungo, con probabile ritorno in campo nella prossima stagione.