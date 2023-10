Juventus, Giuntoli: “Il nostro obiettivo reale è la qualificazione in Champions”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a DAZN prima della gara contro il Milan di questa sera. Ecco le sue considerazioni: "Per me è la prima Milan-Juve a San Siro, ha un sapore tutto speciale. Poi noi dobbiamo essere bravi a pensare alle cose, essere asettici e pensare al nostro reale obiettivo che è la qualificazione alla Champions League. Fagioli? Nicolò ha fatto un errore, pagherà per questo, però gli stiamo vicini sia nel percorso tecnico che sociale. Siamo una famiglia, il fatto che sia oggi allo stadio è un tema di ulteriore vicinanza".