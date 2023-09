La Juventus batte 3-1 la Lazio e vola momentaneamente in vetta alla classifica con 10 punti, a +1 su Inter e Milan in attesa del derby.

La doppietta di Vlahovic e il gol di Chiesa conducono i bianconeri alla terza vittoria su quattro partite. Terzo KO in quattro match, invece, per la Lazio, alla quale non basta il gol di Luis Alberto a metà ripresa per il momentaneo 1-2.