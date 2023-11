Juventus, Locatelli resta in dubbio: Allegri ha pronta l’alternativa in mezzo

Ieri in gruppo il centrocampista bianconero che però potrebbe non dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico

Poche ore a Juventus-Inter e Allegri non ha ancora sciolto le riserve. Resta in casa bianconera un nodo che riguarda la formazione e che cambierebbe non poco la squadra in campo. Lo racconta anche la Gazzetta dello Sport: "Il grande dubbio della vigilia è Locatelli: il regista ieri si è allenato nonostante la frattura alla costola ma Allegri deciderà solo oggi se utilizzarlo dal primo minuto o no.