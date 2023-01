Juventus, dopo la penalizzazione male il titolo in Borsa: -5%

Seduta difficile in Borsa per la Juventus dopo la penalizzazione che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione in Champions

Seduta molto difficile in Piazza Affari per la Juventus dopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima Champions League: il titolo, che a inizio giornata ha faticato a fare prezzo di ingresso, ha chiuso in calo del 5,1% a 0,31 euro, dopo un minimo di seduta a quota 0,28.